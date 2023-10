Aktuell Land

Weiter Streit um Vorgehen gegen Kormoran am Bodensee

Nach dem Ende der Gespräche zwischen Experten im Dialogprozess »Kormoran und Fisch« sehen Naturschutzverbände weiteren Klärungsbedarf beim weiteren Vorgehen gegen die Vögel am Bodensee. Ein »Arbeitspapier« mit 84 »zentralen Fragestellungen« habe zwar in einzelnen Teilpunkten zu einer Klärung beigetragen, sei aber in der Gesamtheit zu wenig ausgewogen, teilten mehrere Natur- und Umweltschutzverbände am Freitag in Stuttgart mit.