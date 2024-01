Aktuell Land

Weiter Einschränkungen auf Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim

Die seit knapp drei Wochen gesperrte Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim wird nicht wie geplant ab Montag wieder voll befahrbar sein. »In Folge des Eisregens und der großen Kälte« hätten die für hohe Geschwindigkeiten erforderlichen Belastungs- und Testfahrten noch nicht abgeschlossen werden können, teilte die Deutsche Bahn am Freitag in Frankfurt und Stuttgart mit. Erst am kommenden Mittwoch könne wieder das komplette Zugangebot gefahren werden. Reisende und Pendler müssten weitere zwei Tage mit Einschränkungen rechnen.