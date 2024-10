Wein und Sekt beim Yoga-Kurs

Yoga-Kurse gibt es in Freiburg auch im Weinberg. (Archivbild)

Das Staatsweingut in Freiburg blickt auf eine über einhundertjährige Geschichte zurück - und öffnet sich aktuellen Trends. Im Weinberg gibt es regelmäßig Yoga-Kurse, bei denen Wein und Sekt des Hauses ausgeschenkt werden, wie der landeseigene Betrieb auf seiner Internetseite berichtet.

Die Yoga-Stunden mit Ausblick auf die Dächer der Schwarzwaldmetropole sind zwar für das laufende Jahr beendet - Sie sollen aber im kommenden Jahr fortgesetzt werden, wie die verantwortliche Yoga-Lehrerin Lucia Linder mitteilte.

Sie habe die Idee für das Open-Air-Yoga beim Spazierengehen in der Gegend gehabt, sagte Linder der Deutschen Presse-Agentur. Die Termine im Staatsweingut waren demnach im laufenden Jahr ausgebucht, Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus Baden-Württemberg und aus anderen Bundesländern wie Berlin. »Wichtig ist, dass die Gruppe nicht zu groß wird«, sagte Linder.

Auch alkoholfreier Wein und Sekt im Angebot

Beeinträchtigt das Trinken von alkoholischen Getränken während einer Yoga-Stunde nicht die Konzentration? Sie sehe das entspannt, antwortete Linder. Wein sei ein Kulturgut. Es seien zudem alkoholfreier Wein und Sekt im Angebot.

Das Staatsweingut gehört zum staatlichen Weinbauinstitut Freiburg und damit dem Land Baden-Württemberg. Es bewirtschaftet über 37 Hektar Rebflächen. Davon liegen 24 Hektar in Ihringen am Kaiserstuhl und 13 Hektar in Freiburg und Ebringen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald).

