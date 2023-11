Aktuell Land

Weihnachtskonzert mit Steinmeier kommt aus dem Schwarzwald

Das traditionelle Fernseh-Weihnachtskonzert mit dem Bundespräsidenten an Heiligabend kommt dieses Jahr aus dem Schwarzwald. Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender werden zur Aufzeichnung in der Pfarrkirche in St. Peter (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) erwartet, teilte das ZDF am Donnerstag mit. Moderiert werde die Sendung von Johannes B. Kerner.