Weihnachtshäuser strahlen um die Wette

Besucher sehen sich beleuchtete Figuren und Lichter an einem privaten Weihnachtshaus an.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weihnachtshäuser im Südwesten leuchten auch in diesem Advent wieder. Am Weihnachtshaus in Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) steht eine Eislandschaft im Vordergrund. Bis zum 1. Januar und zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr kann die leuchtende Pracht bewundert werden. »Außerdem haben wir einen sechs Meter hohen Weihnachtsbaum«, sagt Jörg Meißel, der sein Haus seit mehr als zehn Jahren mit Dutzenden Figuren weihnachtlich schmückt. Im vergangenen Jahr hat ihn dieser Spaß rund 330 Euro auf der Stromrechnung gekostet.

Das Weihnachtshaus in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) mit seinen 300 Figuren und 90.000 LEDs erzählt Geschichten. »Meine Frau lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen«, sagt Andreas Niehues-Zimmermann, der dort wohnt. So erinnert ein Eisbär in Rüstung an den Film »Der goldene Kompass«.

In Karlsruhe-Neureut gibt es dieses Jahr kein beleuchtetes Weihnachtshaus - Thorsten Grüger zieht nach Bruchsal, um das neue Haus steht noch ein Gerüst. Grüger verspricht: »Nächstes Jahr wieder.«