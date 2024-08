Weißscheitelmangabe im Heidelberger Zoo geboren

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Heidelberger Zoo ist ein Weißscheitelmangabe geboren worden. Es sei bereits das zweite Jungtier der bedrohten Affenart im Zoo, hieß es in einer Mitteilung. Es kam Mitte Juli zur Welt.

Die Weltnaturschutzorganisation IUCN habe die Art als vom Aussterben bedroht eingestuft. Dazu trage die Zerstörung ihres Lebensraumes bei. Außerdem würde die Tierart auch Wilderern zum Opfer fallen.

Die Weißscheitelmangaben haben lange Bein und können gut klettern, aber halten sich bei der Nahrungssuche – etwa Früchte, Samen und Kleintiere – auch auf dem Waldboden auf. So würden sie oft in Fallen von Wilderern geraten. Heimisch sind die Tiere in Ghana und der Elfenbeinküste.