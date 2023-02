Aktuell Land

Wegen Vogelgrippe muss Geflügel im Ostalbkreis in den Stall

Wegen der Vogelgrippe sind Geflügelhalter im Ostalbkreis aufgefordert, ihre Tiere in Ställen unterzubringen. Die Regelung trete ab Dienstag in Kraft, teilte das Landratsamt in Aalen mit. Das Stallgebot gelte für alle Halter östlich der Bundesstraße 19 und in Städten und Gemeinden, durch welche die Straße verläuft.