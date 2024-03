Aktuell Land

Wegen Mordes an Ex-Freundin: Angeklagter gibt Erklärung ab

Ein wegen Mordes an seiner früheren Freundin angeklagter Mann hat vor Gericht angegeben, sich nicht an die Tat erinnern zu können. Er sei mit einem Messer in das Zimmer seiner Ex-Freundin gegangen, weil er sich vor ihr damit selbst töten wollte, hieß es in einer vom Verteidiger verlesenen Erklärung des 45 Jahre alten ukrainischen Staatsangehörigen vor dem Landgericht Tübingen am Montag. Seine Ex-Freundin habe ihn ausgelacht. »Sie hat angefangen zu kichern.«