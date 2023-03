Aktuell Land

Wegen brennender Kerzen? - Millionenschaden nach Hausbrand

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Badenweiler (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Ein Mensch wurde verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei nicht auszuschließen, dass brennende Kerzen den Brand am Mittwochabend verursacht haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die verletzte Person aus dem Gebäude, sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Das Mehrfamilienhaus war nach Beendigung des Löscheinsatzes nicht mehr bewohnbar.