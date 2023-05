Aktuell Land

Wechsler führt CDU-Liste für Europawahl an

Die Hochschullehrerin Andrea Wechsler (45) führt die Landesliste der CDU für die Europawahl im Frühjahr kommenden Jahres an. Das beschloss die Landesvertreterversammlung der Partei am Samstag in Leinfelden-Echterdingen, wie eine Sprecherin auf Anfrage berichtete. Wechsler unterrichtet an der Hochschule Pforzheim Wirtschaftsprivatrecht und ist Vize-Kreisvorsitzende in Ludwigsburg.