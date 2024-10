Wechselhaftes Wetter am Wochenende vorausgesagt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Durchzug des Ex-Hurrikans »Kirk« erwartet die Menschen in Baden-Württemberg am Wochenende kühles und wechselhaftes Wetter. Am Freitag sind vor allem im Süden Regenschauer zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Nachmittag werde es sonniger. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 9 Grad auf der Alb und 16 Grad im Markgräfler Land. In der Nacht kann sich laut der Vorhersage örtlich Nebel bilden.

Am Samstag bleibt es laut DWD nach Auflösung des Nebels heiter bis wolkig, am Nachmittag zieht Regen auf. Die Temperaturen erreichen 11 bis 16 Grad. Der Wind wehe meist schwach, könne im Schwarzwald aber stürmisch werden.

Der Sonntag startet laut der Vorhersage bewölkt mit vereinzelten Schauern, im Laufe des Tages lockert es auf. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 18 Grad. In hohen Lagen bringt auch der Sonntag stürmische Böen. In der Nacht zum Montag klart es auf, örtlich könne es zu Frost kommen.