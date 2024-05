Wechsel offiziell: Stuttgart holt Keitel aus Freiburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat am Dienstag die schon länger erwartete Verpflichtung von Mittelfeldspieler Yannik Keitel vom SC Freiburg verkündet. Der 24-Jährige wechselt ablösefrei und erhält bei den Schwaben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Beim letzten Freiburger Heimspiel in der abgelaufenen Saison vor eineinhalb Wochen gegen den 1. FC Heidenheim (1:1) war Keitel bereits offiziell verabschiedet worden.

»Yannik passt mit seinem Profil und seiner Spielweise sehr gut zu uns«, sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth über den 15-maligen U21-Nationalspieler, der auch in der Abwehr eingesetzt werden kann. Keitel war vor 13 Jahren in die Jugend der Freiburger gewechselt und hatte sich zu den Profis hochgearbeitet. In dieser Saison bestritt er 18 Pflichtspiele für die Badener, kämpfte zwischenzeitlich aber auch mit Verletzungen.

