Wechsel in die Schweiz fix: Rapp verlässt Karlsruhe

Der Wechsel von Simone Rapp vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zu Neuchatel Xamax ist offiziell. Der Angreifer wurde am Dienstag von seinem neuen Club als Neuzugang präsentiert. In der Schweiz wird er in der 2. Liga auf Torejagd gehen. Über die Ablösemodalitäten machten die beiden Clubs keine Angaben. Für den KSC kam Rapp seit seinem Wechsel vor der zurückliegenden Saison in 30 Spielen auf fünf Treffer und vier Vorlagen.