Aktuell Land

Wechsel in BBL: Childs von Ludwigsburg nach Heidelberg

Elijah Childs wechselt innerhalb der Basketball-Bundesliga von den MHP Riesen Ludwigsburg zu den abstiegsbedrohten MLP Academics Heidelberg. Der Vertrag des 25 Jahre alten US-Amerikaners bei den Riesen wurde aufgelöst, wie der Playoff-Kandidat am Montag mitteilte. Mit der Verpflichtung reagieren die Heidelberger auf ihre großen Verletzungssorgen. Childs kam in der bisherigen BBL-Saison auf durchschnittlich 9,3 Punkte und 4,9 Rebounds pro Spiel. Auch auf europäischer Bühne sammelte er Erfahrung in dieser Spielzeit.