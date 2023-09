Aktuell Land

Wechsel an Spitze von Lidl Deutschland

Der Discounter Lidl bekommt einen neuen Chef für sein Deutschlandgeschäft. Friedrich Fuchs soll den Posten am 1. Januar 2024 übernehmen. Aktuell verantwortet er noch die Geschäfte von Lidl Frankreich. Das bestätigte ein Sprecher des Discounters am Dienstag in Bad Wimpfen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.