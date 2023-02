Aktuell Land

Wasserrohrbruch in Einkaufszentrum: Hoher Schaden

Ein Wasserrohrbruch in einem Einkaufszentrum in Ludwigsburg hat einen hohen Schaden verursacht. Das Rohr sei im abgetrennten Personal- und Warenzugang zwischen dem ersten und zweiten Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit. Dort finden demnach aktuell Bauarbeiten für neue Verkaufsräume statt. Das Wasser überflutete Gänge und mehrere Rohbauflächen. Zudem sei es über die Decke in ein Kindermodengeschäft und einen Drogeriemarkt eingedrungen.