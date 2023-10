Aktuell Land

Wasser in Freiburg-Kappel muss nicht mehr abgekocht werden

Das Trinkwasser in Teilen von Freiburg-Kappel muss nicht mehr abgekocht werden. »Die getroffenen Maßnahmen zeigen Wirkung«, teilte der Versorger Badenova am Mittwoch mit. Wegen bakterieller Verunreinigungen wurde das Trinkwassernetz in dem östlichen Stadtteil Freiburgs seit vergangenem Freitag gechlort - das Wasser durfte nur abgekocht verwendet werden.