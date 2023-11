Warnung vor Unwettern in Teilen Baden-Württembergs

Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an.

Vor Dauerregen und orkanartigen Böen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen Baden-Württembergs. Demnach könne es im Schwarzwald oberhalb von 1000 Metern zu Orkanböen bis 130 Kilometern pro Stunde kommen, sagte ein Wetterexperte am Montag. Nachdem die Sturmböen in der Nacht zum Dienstag abklingen sollen, bleibe jedoch der Regen.

Bis zum Dienstagmittag warnt der DWD im Schwarzwald vor ergiebigem Dauerregen. Verbreitet soll es laut Sprecher bis zu 70 Liter pro Quadratmeter geben. In Staulagen könne es sogar bis zu 100 Liter pro Quadratmeter regnen, hieß es.

Auch in Teilen des Allgäus warnt der Wetterdienst vor Dauerregen. Hier soll es sogar bis Mittwochmittag bis zu 100 Liter pro Quadratmeter, in Staulagen 120 Liter pro Quadratmeter geben.

Wegen des Regens erwartet die Hochwasservorhersagezentrale deutliche Anstiege der Wasserstände in baden-württembergischen Flüssen. Betroffen seien besonders Gewässer im Süden des Landes, hieß es im Lagebericht vom Montag. Auch Hochwassermeldewerte können überschritten werden.

Erst am Donnerstag werde es dann in vielen Teilen wieder trocken, sagte der Wetterexperte. Den Nachmittag solle man auf jeden Fall genießen. Denn nachdem es auch am Freitag verbreitet trocken bleiben soll, steht am Wochenende wieder Regen an.

DWD Vorhersage

Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg