Warnstreiks bei ersten Kommunen im Südwesten geplant

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Freitag erste Beschäftigte zu Warnstreiks in Baden-Württemberg aufgerufen. Verdi-Funktionärin Hanna Binder sagte am Donnerstag in Stuttgart: »Der Druck im Kessel steigt von Tag zu Tag.« Die kommunalen Arbeitgeber sollten endlich zur Kenntnis nehmen, was ihre Beschäftigten in dieser Tarifrunde von ihnen erwarteten. »Keine warmen Worte, sondern ausreichend Entlohnung für warme Wohnungen und explodierende Lebensmittelpreise.«