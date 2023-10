Warnstreik im Groß- und Einzelhandel - auch in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART/REUTLINGEN. Etwa 800 Beschäftigte haben sich am Freitag an einem ganztägigen Warnstreik im baden-württembergischen Groß- und Einzelhandel beteiligt. Dies teilte ein Verdi-Sprecher in Stuttgart mit. Zu den Arbeitsniederlegungen wurde unter anderem in Karlsruhe, Mannheim, Ludwigsburg, Heilbronn und Göppingen aufgerufen und zudem alle Beschäftigten bei Kaufland, H&M, Ikea, Obi, Primark, Zara und Edeka zum Warnstreik aufgerufen.

Auch 50 Arbeitnehmer aus der Region Neckar-Alb beteiligten sich am Streik, wie Verdi-Gewerkschaftssekretär Andreas Friedrich dem GEA auf Anfrage mitteilte. Bestreikt wurden demnach die Unternehmen H&M in Reutlingen und Tübingen sowie der Esprit-Outletstore in Metzingen.

Mit der Arbeitsniederlegung soll weiterer Druck auf die Arbeitgeberseite in den laufenden Tarifverhandlungen ausgeübt werden. Im Einzel- und Versandhandel dauern sie bereits seit über sechs Monaten an, im Groß- und Außenhandel seit mehr als fünf Monaten.

Der Handelsverband Baden-Württemberg erklärte: »Statt die Lage immer weiter zu eskalieren, sollte Verdi zum Wohle der Beschäftigten mit der Arbeitgeberseite endlich in einen vernünftigen Dialog treten.« Der Handel habe in den diesjährigen Tarifverhandlungen mehrere Angebote vorgelegt und sei damit bereits über die Schmerzgrenze vieler Händlerinnen und Händler hinausgegangen. Die Forderungen der Gewerkschaft würden zur Schließung zahlreicher Handelsbetriebe und daraus resultierend auch zum Verlust Tausender Arbeitsplätze führen.

Verdi fordert für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel ein Lohnplus von rund 13 Prozent und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 175 Euro. Für die Beschäftigten im Einzelhandel fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Löhne um 15 Prozent und monatlich 200 Euro höhere Ausbildungsvergütungen.

Bundesweit werden an diesem Freitag voraussichtlich etwa 10 000 Beschäftigte die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft bereits am Donnerstag mitteilte. Im langwierigen Ringen um neue Tarifverträge kommen Verdi und die Arbeitgeber auf keinen gemeinsamen Nenner. Verdi wirft den Arbeitgebern eine »Blockadehaltung« vor. Deren Angebote gingen an der Existenznot der Beschäftigten vorbei, moniert die Gewerkschaft. (dpa/GEA)