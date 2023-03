Aktuell Land

Warnstreik: Erste Regionalzüge fahren wieder

Züge der Deutschen Bahn in Baden-Württemberg fahren trotz des großen Verkehrsstreiks vereinzelt wieder. Auf den Strecken zwischen Ulm und Biberach (Riß) sowie zwischen Freiburg und Offenburg fahren Züge im Pendelverkehr, wie eine Sprecherin des Unternehmens am Nachmittag mitteilte. Auch auf diesen Strecken sollten sich Fahrgäste jedoch im Vorfeld über ihre Verbindung informieren, da nicht alle Züge fahren, sagte die Sprecherin. Züge auf allen anderen Strecken im Südwesten würden am Montag wahrscheinlich nicht mehr fahren.