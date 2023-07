Die Sonne scheint am Himmel.

Im weiteren Wochenverlauf werden bewölkte Himmel mit einzelnen Regenschauern und Gewittern am Nachmittag, Abend und in der Nacht erwartet. Laut DWD weht ein schwacher bis mäßiger Westwind mit frischen bis starken, örtlich auch stürmischen Böen. In den Nächten sollen die Temperaturen auf 10 bis 19 Grad Celsius abkühlen.

Wettervorhersage des DWD