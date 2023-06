Aktuell Land

»WaPo Bodensee«-Star Max König hat seine Nichte an Bord

Schauspieler Max König steht gerade in Radolfzell und Umgebung mit seiner Nichte Charlotte König vor der Kamera. Dort laufen die Dreharbeiten für neue Folgen der ARD-Vorabendserie »WaPo Bodensee«. König (35) spielt in dem Quoten-Hit Jakob Frings, einen Beamten der Wasserschutzpolizei. Charlotte spielt seine Tochter. »Ich habe selten so eine coole Neunjährige erlebt wie meine Nichte Charlotte«, sagte Max König laut einem PR-Interview zur Serie.