Wann erobert der Wolf die Schwäbische Alb?

Der unlängst in Römerstein auf der Schwäbischen Alb gesichtete Wolf macht nicht nur den dortigen Schäfern Kopfzerbrechen. Auch die Experten von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg sind gespannt, wann auch in dieser Region Baden-Württembergs ein Wolf sesshaft wird.