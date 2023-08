Aktuell Land

Wallach Zerostress gewinnt Goldene Peitsche in Iffezheim

Der mit sieben Jahre älteste Teilnehmer war auf der Galopprennbahn in Iffezheim der gefeierte Sieger in der 153. Austragung der Goldenen Peitsche. Der Wallach Zerostress sicherte sich am Sonntag unter dem französischen Jockey Hugo Besnier den Sieg im Rennen um den begehrtesten Ehrenpreis des deutschen Turfs.