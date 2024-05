Waldhof verlängert mit Trainer Antwerpen und Kapitän Seegert

Fans halten ein Transparent mit der Aufschrift »Kämpfen Waldhof!« in die Höhe.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat die auslaufenden Verträge von Trainer Marco Antwerpen und Kapitän Marcel Seegert verlängert. Der Club stellte wenige Tage nach dem sicheren Ligaverbleib damit wichtige Weichen für die Zukunft.

»Von der ersten Sekunde an habe ich mich hier in Mannheim sehr wohlgefühlt. Sportlich war es keine einfache Ausgangssituation für uns. Mit viel harter Arbeit ist es uns gelungen, diese Saison zu retten«, sagte Antwerpen in einer Mitteilung der Kurpfälzer vom Donnerstag. Er werde künftig »alles dafür tun, hier eine sportliche Handschrift zu hinterlassen.«

Antwerpen hatte den Trainerposten beim Traditionsverein Ende Januar übernommen. Nach zunächst vier sieglosen Spielen gelang ihm mit der Mannschaft zwischenzeitlich eine Erfolgsserie und am vergangenen Wochenende dann letztlich der vorzeitige Klassenerhalt.

»Wir haben eine sehr intensive Zeit hinter uns, die wir zum Glück mit dem Klassenerhalt abgeschlossen haben«, sagte Abwehrspieler Seegert, der bereits seit Anfang 2019 das Waldhof-Trikot trägt. »Jetzt gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Wir möchten wieder eine sorgenfreie Saison absolvieren und konstanter in unseren Leistungen werden.«

Zu den Laufzeiten der neuen Verträge machten die Mannheimer, die zum Abschluss am kommenden Samstag noch bei Erzgebirge Aue antreten, keine Angaben.

Mitteilung zu Seegert

Mitteilung zu Antwerpen