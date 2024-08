Waldhof startet in Ingolstadt mit runderneuertem Kader

SVW-Coach Antwerpen legt mit den Mannheimern in Ingolstadt los.

Mit einem runderneuerten Kader, aber ohne konkretes Saisonziel startet Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim beim FC Ingolstadt in die neue Saison. Elf Spieler kamen, zwölf gingen nach einer Saison, in der der Waldhof als Tabellen-16. dem Abstieg nur knapp entronnen war.

»Wir haben jetzt das erste Spiel in Ingolstadt, und das wollen wir gewinnen. Einen weiteren Ausblick habe ich noch nie gemacht«, sagte Trainer Marco Antwerpen vor dem Auftakt am Sonntag (19.30 Uhr/Magenta Sport).

Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport, betont seit Wochen, dass aus seiner Sicht die zurückliegende Rückrunde der Maßstab sei. Diese beendeten die Mannheimer auf Platz sieben. Demnach wäre alles andere als ein Sprung in der Endabrechnung als Enttäuschung zu werten.

Kaderzusammensetzung passt

Von der Qualität des Kaders, in dem mit den Neuzugängen Maximilian Thalhammer, Nicklas Shipnoski, Rico Benatelli, Felix Lohkemper und Adrian Fein viele Profis mit Zweitliga-Erfahrung dazugeholt wurden, ist Antwerpen überzeugt. »Die Mannschaft ist hoffentlich in allen Bereichen besser geworden«, sagt er. Fehlen werden in Ingolstadt Torhüter Malwin Zok und Verteidiger Jonas Carls.