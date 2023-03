Aktuell Land

Waldhof Mannheim verliert in Wiesbaden

Der SV Waldhof Mannheim hat das Topspiel in der 3. Fußball-Liga beim SV Wehen Wiesbaden verloren und ist in der Tabelle vom dritten auf den sechsten Platz zurückgefallen. Beim 0:3 (0:0) waren die Mannheimer am Samstag in der ersten Halbzeit deutlich überlegen, ehe sie nach dem Seitenwechsel gegen sehr effektive Hessen auf die Verliererstraße gerieten.