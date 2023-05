Aktuell Land

Waldhof Mannheim kassiert nächste Niederlage: 1:3 bei 1860

Der SV Waldhof Mannheim hat im Saison-Endspurt der 3. Fußball-Liga die dritte Niederlage nacheinander kassiert. Der zwischenzeitliche Aufstiegskandidat verlor am Freitagabend beim TSV 1860 München mit 1:3 (0:3). 1860-Kapitän Stefan Lex in seinem letzten Spiel im Stadion an der Grünwalder Straße vor seinem Karriereende (14. Minute) sowie Fynn-Luca Lakenmacher (37.) und Jesper Verlaat (42.) erzielten die Tore für die Münchner. Für Mannheim war Bentley Baxter Bahn per Handelfmeter erfolgreich (84.).