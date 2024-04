Waldhof Mannheim holt Punkt im Drittliga-Abstiegskampf

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einer interessanten Partie waren die Gastgeber im ersten Durchgang die bessere Mannschaft. Doch es bedurfte eines Abstimmungsfehlers in der Mannheimer Abwehr, um in Führung zu gehen. In der Folge eines Freistoßes behinderten sich Lukas Klünter, Malte Karbstein und Boyd. Letzterer köpfte in der Folge den Ball unhaltbar für Torhüter Omer Hanin ins eigene Tor.

Boyd machte mit einem schönen Einsatz im zweiten Abschnitt diesen Patzer wieder wett. Er sicherte den Ball artistisch kurz vor Außenlinie und behielt damit den Ball im Spiel. Wenige Sekunden später kam Fridolin Wagner im Strafraum an den Ball. Dessen Schuss fälschte Fleckenstein ab (69.) Beide Mannschaften suchten weiter den Weg zum Tor. Doch ein weiterer Treffer wollte nicht mehr fallen.

