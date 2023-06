Waldhof Mannheim holt nach Sechelmann auch Gouras

Bitte aktivieren Sie Javascript

Defensivallrounder Sechelmann lief in der vergangenen Spielzeit eine Spielklasse höher für den 1. FC Magdeburg auf. »Tim bringt eine gute Zweikampfstärke, Robustheit und auch eine gute Spieleröffnung mit. Sowohl in Magdeburg als auch in Köln haben wir seine Qualitäten sehen können und freuen uns nun sehr, dass Tim an den Alsenweg wechselt«, sagte der neue Waldhof-Coach Rüdiger Rehm.

Gouras kommt vom Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg und ist für die Offensive eingeplant. »Minos ist ein Kind der Region und kennt dementsprechend auch das Umfeld gut. Ich verfolge seine Entwicklung seit der U19. Es war spannend zu sehen, wie er sich seitdem kontinuierlich hochgearbeitet hat«, sagte Sportgeschäftsführer Tim Schork über den 25-Jährigen, der in Speyer geboren wurde.

Vereinsmitteilung

Vereinsmitteilung Minos Gouras