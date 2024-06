Waldhof Mannheim holt Mittelfeldspieler Thalhammer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim will sich mit dem Zweitliga-erfahrenen Maximilian Thalhammer im Mittelfeld stärker aufstellen. Der 26-Jährige spielte zuletzt für den VfL Osnabrück und war in der Vergangenheit zudem für Regensburg, Ingolstadt und Paderborn aktiv.

»In unserer Saisonanalyse haben wir die Vakanz eines spielstarken zentralen Mittelfeldspielers gesehen«, sagte Mannheims Technischer Leiter Anthony Loviso in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag. Thalhammer trage viele Attribute in sich, die der Club gesucht habe. »Neben seiner Spielstärke bringt Max auch eine gute Körperlichkeit mit und konnte in der 2. Bundesliga seine Zweikampfstärke unter Beweis stellen.«

