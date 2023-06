Aktuell Land

Waldhof Mannheim holt defensiven Mittelfeldspieler Rieckmann

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den defensiven Mittelfeldspieler Julian Rieckmann verpflichtet. Der 22-Jährige lief in den vergangenen beiden Spielzeiten für den 1. FC Magdeburg auf, er stammt aus der Jugend von Werder Bremen. »Mit Julian bekommen wir einen defensiven Sechser, der so in unserem Kader noch nicht vorhanden ist«, sagte der Mannheimer Geschäftsführer Sport, Tim Schork, in einer Vereinsmitteilung vom Mittwoch.