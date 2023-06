Aktuell Land

Waldhof Mannheim engagiert Rehm als neuen Trainer

Der SV Waldhof Mannheim hat Rüdiger Rehm als neuen Cheftrainer engagiert. Das teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit. Für den 44 Jahre alten gebürtigen Heilbronner ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Von 1997 bis 2001 war er als Spieler beim SV Waldhof aktiv und bestritt 97 Partien. Rehm tritt die Nachfolge von Christian Neidhart an, von dem sich die Mannheimer nach dem im Saisonfinale noch verpassten Zweitliga-Aufstieg getrennt hatte.