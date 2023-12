Aktuell Land

Waldhof Mannheim beendet Negativserie: Erster Sieg

Der SV Waldhof Mannheim hat seine Negativserie in der 3. Fußball-Liga beendet und erstmals seit Ende September wieder ein Spiel gewonnen. Nach zehn Partien ohne Dreier siegten die Waldhöfer am Samstag mit 3:0 (2:0) gegen den FC Erzgebirge Aue und schöpfen dadurch Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg. Vor 7292 Zuschauern zeigten sich die Mannheimer effektiv und verbesserten sich in der Tabelle auf den 17. Platz.