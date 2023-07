Aktuell Land

Waldhof legt im Sturm nach: Mabella bekommt Vertrag

Yann Mabella hat die Verantwortlichen des SV Waldhof Mannheim überzeugt und wird künftig für den Fußball-Drittligisten auflaufen. In der vergangenen Woche absolvierte der 27 Jahre alte Mittelstürmer noch ein Probetraining bei Trainer Rüdiger Rehm. Über die Inhalte des Vertrages machten die Mannheimer in ihrer Mitteilung am Dienstag keine Angaben.