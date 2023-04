Bitte aktivieren Sie Javascript

Aktuell liegen die Mannheimer auf dem siebten Platz. Dresden ist mit zwei Punkten mehr auf dem Konto Fünfter.

Vermutlich muss Neidhart in Dresden auf Kapitän Marcel Seegert verzichten. Der Innenverteidiger laboriert an den Folgen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich. »Wir werden kein Risiko eingehen, weil danach noch fünf wichtige Spiele anstehen«, so Neidhart. Defensivspieler Malte Karbstein steht dagegen wieder zur Verfügung.

