Wahlbeteiligung in Tübingen am höchsten: Pforzheim niedrig

Bei der Europawahl in Baden-Württemberg war die Wahlbeteiligung im Landkreis Tübingen mit 71,8 Prozent am höchsten. In Pforzheim war sie mit 55,3 Prozent am niedrigsten, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart in der Nacht zum Montag mitteilte. Im Südwesten gibt es 44 Stadt- und Landkreise.