Wahl bei Porsche beschäftigt nun Landesarbeitsgericht

Der juristische Streit um die Betriebsratswahl beim Autobauer Porsche am Standort Zuffenhausen beschäftigt am 28. November das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. Dies teilte ein Sprecher des Gerichts in Stuttgart mit. Sowohl Porsche als auch der Betriebsrat hatten Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Arbeitsgerichts Stuttgart eingelegt, das die Wahl im April für unwirksam erklärt hatte.