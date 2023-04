Aktuell Land

Wagenburgtunnel wegen Gerüstbeschädigung Stunden gesperrt

Der vielbefahrene Wagenburgtunnel in Stuttgart ist am Donnerstag über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden. Nach vorläufigen Erkenntnissen war ein überhoher Lastwagen gegen eine aufgebaute Stützkonstruktion am Ostportal gekracht. Dabei hatte das Baugerüst Schaden genommen, wie ein Stadt-Sprecher erklärte.