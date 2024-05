Aktuell Land

Waffen und Drogen gefunden: Zwei Männer unter Tatverdacht

Bei der Durchsuchung von drei Gebäuden in Schwaben sind mehrere Schusswaffen samt Munition sowie Drogen gefunden worden. Gegen zwei Männer im Alter von 42 und 60 Jahren wird nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Anbaus von Cannabis in einer nicht geringen Menge ermittelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen den 60-Jährigen wird zusätzlich wegen Bedrohung und eines Vergehens nach dem Waffengesetz ermittelt.