Wölfe reißen Rinder im Kreis Waldshut

Wölfe haben zwei Rinder in der Gemeinde Bernau (Kreis Waldshut) gerissen. Das bestätigten Untersuchungen genetischer Proben des Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik, wie das Umweltministerium am Montag mitteilte. Da sich die Risse im Revier des in der Region ansässigen Rudels ereigneten, werden die toten Rinder den Wölfen mit den Codenamen »GW1129m«, »GW2407f« und »GW3699m« zugeordnet. Mit Untersuchungen von weiteren Proben wolle man noch genauere Informationen erhalten, hieß es.