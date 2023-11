Aktuell Land

Während Polizeimaßnahme: Mann bei Sturz von Dach verletzt

Ein Mann ist in Böblingen von einem zehn Meter hohen Dach gestürzt und schwer verletzt worden. Mutmaßlich soll das Unglück am Donnerstag bei der Flucht vor der Polizei passiert sein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 32-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.