VW-Werk Hannover verliert Audi-Auftrag an Neckarsulm

Audi zieht sein geplantes Elektro-Topmodell aus Hannover ab, das dort ab 2026 gebaut werden sollte. Stattdessen soll die Fertigung des Fahrzeugs im eigenen Werk in Neckarsulm anlaufen, sagte eine Audi-Sprecherin am Freitag auf Anfrage. Zuvor hatte der Konzernaufsichtsrat darüber beraten. Das Modell war Teil des früheren »Artemis«-Projekts von Audi, 2021 war der Auftrag zur Fertigung an Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover gegangen.