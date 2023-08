Vulkanausbruch in Italien: Hechinger erleben Ätna-Eruption mit

Renata Kowant aus Hechingen ist begeisterte Hobbyfotografin. Klar, dass es da schöne Urlaubsfotos vom Hafen in Catania geben sollte. Doch damit hatten die Hechinger Urlauber nicht gerechnet: Sie sind ganz nah dran, als der Ätna am Sonntagabend plötzlich Lava spuckt

HECHINGEN/CATANIA. Franco Caruso und Renata Kowant sitzen am Sonntagabend im Restaurant eines Freundes in Catania, als bei Experten bereits alle Alarmglocken angehen. Im größten aktiven Vulkan Europas rumort es so stark, dass der sizilianische Zivilschutz zu besonderer Vorsicht aufruft. Der Wirt im »Tre Castagne« (drei Kastanien) serviert Pizza; der größte Ofen der Stadt hingegen heizt noch vor.

Franco Caruso, selbst in Catania geboren, ist auf Heimaturlaub. Mit seiner Lebensgefährtin Renata Kowant schlendert er nach dem Essen über den örtlichen Markt; in Catania geht das auch zu später Stunde.

Glutrote Fontäne im Nachthimmel

Es ist genau 23.24 Uhr, als ein Freund Carusos den Hechingern zuruft: »Schaut, schaut!« Die Urlauber aus der Zollernstadt heben die Köpfe und werden live Zeugen von dem Moment, in dem der Ätna ausbricht. Der Vulkan spuckt Lava, eine glutrote Fontäne steht im Nachthimmel. »Wir sind ganz nah«, postet Caruso auf Facebook, dazu teilt er ein Video, aufgenommen vom Markt am Fuße des Ätnas, der im Hintergrund Feuer spuckt.

Die Leute hier kennen den »Etna« oder »Mongibello«, wie er hier auch heißt. Alle paar Jahre bricht er aus. Einige würdigen den Vulkan keines Blickes, sie sind ja auch des Marktes wegen hier. Während Medien weltweit schnell über den Ausbruch berichten, scheint er für manchen Einheimischen so (un)bedeutend wie für viele Zollernälbler ein 2,5er-Rüttler im Hohenzollerngraben. Franco Caruso hingegen, der Hechinger mit sizilianischen Wurzeln, ist fasziniert von dem Naturschauspiel in seiner Heimatstadt. Die Hechinger wollen unbedingt rauf auf den Berg. Am Mittwoch schnüren sie das feste Schuhwerk.

Ein Fotogruß aus der spektakulären Kraterlandschaft des Ätnas: Renata Kowant und Franco Caruso aus Hechingen am Mittwochnachmittag. Foto: Renata Kowant

Keine Berichte über größere Schäden

Inzwischen ist auch klar: Bei dem spektakulär anzusehenden Ausbruch am Sonntagabend wurde niemand verletzt; es gibt keine Berichte über größere Schäden. Und auch der Flughafen, der nach dem Ausbruch eilig seinen Dienst eingestellt hatte, ist längst wieder geöffnet, die Lava erkaltet. Dennoch hat der Vulkanausbruch seine Spuren hinterlassen.

Caruso berichtet von Straßen, die »noch mit einer 3 Zentimeter hohen Ascheschicht bedeckt« sind. Die Stadt ist gezeichnet von dem Vulkanausbruch. »Wenn man jetzt am Strand liegt und ins Innere blickt, in die Stadt, hat man eine richtige Kulisse vor sich«, sagt Caruso. Auch Teile des Sandstrands sind von der Asche überzogen. »Etna« hat jemand hineingeschrieben.

Wie sieht's eigentlich auf dem Ätna aus? Mitunter so, aufgenommen am Mittwoch. Foto: Renata Kowant

Vulkanlandschaft begeistert jetzt erst recht

Am Mittwochmorgen sitzen die Hechinger in der Seilbahn, jener Seilbahn, die 2004 errichtet wurde, nachdem ihre Vorgängerin bei einem Ausbruch zerstört worden war. Die »Funivia dell’Etna« befördert Franco Caruso und Renata Kowant auf 2500 Meter Höhe. Die letzten Höhenmeter absolvieren die Hechinger in einem geländegängigen Jeep, bis auf 3150 Meter Höhe. Gemeinsam mit weiteren Touristen, die die Vulkanlandschaft (jetzt erst recht) anzieht, geben sie sich dem Anblick der Krater hin. Renata Kowant schießt beeindruckende Fotos, ganz andere als jene roten Feuersbrünste, die es zuvor in die Nachrichten geschafft hatten.

Mit den Fotos im Gepäck treten sie am Freitag die Heimreise an. Wenn der Vulkan ruhig und der Flughafen offen bleibt... (ZAK)