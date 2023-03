Aktuell Land

Vorstandslöhne berücksichtigen öfter Nachhaltigkeitsfragen

Soziale und ökologische Kriterien haben bei der Vergütung von Konzernvorständen in Deutschland einer Studie zufolge erheblich an Bedeutung gewonnen. »Die Zahl der Unternehmen mit sozialen und ökologischen Kriterien in der Vorstandsvergütung ist regelrecht explodiert«, fassten die Wissenschaftlerinnen Judith Beile und Katrin Schmid das Ergebnis einer vom Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie zusammen.