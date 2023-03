Aktuell Land

Vor Spiel gegen Juve: Gregoritsch von Euphorie überrascht

Stürmer Michael Gregoritsch vom SC Freiburg ist vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Europa League gegen Juventus Turin von der Vorfreude in der Stadt überrascht. »Ich habe das auch ein bisschen unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass da so eine Rieseneuphorie herrscht nach diesem Los«, sagte der Österreicher einen Tag vor dem Spiel am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+). »Das müssen wir transportieren. Jeder von uns freut sich und jeder in der Stadt weiß, dass das etwas ganz Besonderes ist.«