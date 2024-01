Vor Protestwoche: Hunderte mit Traktoren auf der Straße

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Ampel-Koalition wollte den Landwirten Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel und bei der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge streichen. Am Donnerstag kündigte sie an, die Kürzungen teilweise zurückzunehmen: Die Kfz-Steuerbefreiung soll bleiben und die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel nicht in einem Schritt vollzogen werden. Dennoch bleiben die Landwirte bei ihren Protesten. Mit zahlreichen Aktionen wollen die Bauern nächste Woche den Druck auf die Bundesregierung erhöhen.