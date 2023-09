Aktuell Land

Vor Großem Preis von Baden: Zuversichtliche Titelverteidiger

Derbysieger Fantastic Moon und Jockey Rene Piechulek sowie der direkt dahinter platzierte Lukas Delozier mit Mr Hollywood fordern beim 153. Großen Preis von Baden auf der Galopprennbahn in Iffezheim Christophe Soumillon heraus. Der Star der Szene tritt am Sonntag mit Zagrey an. Insgesamt sind sieben Starter dabei. Zum Favoritenkreis gehören auch Jack Mitchell und Sisfahan, der 2021 das Derby für sich entschied.