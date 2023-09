Aktuell Land

Von Streugut-Paketen getroffen: Frau stirbt auf Pferdehof

Nachdem eine Frau am Sonntag in Lichtenwald (Landkreis Esslingen) tödlich verunglückt ist, hat die Polizei nun Details zum Unfall bekannt gegeben. Die Frau wurde auf einem Pferdehof von mehreren herabfallenden Streugut-Paketen getroffen, wie es am Montag in einer Mitteilung hieß.